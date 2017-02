Loetz: Empresa de Jaraguá do Sul se une a multinacional

Livre Mercado 03/02/2017 | 07h11 Atualizada em

A FiscALL Soluções, empresa de Jaraguá do Sul com atuação no segmento de inteligência tributária e contábil, uniu-se à Russell Bedford, multinacional inglesa do setor de auditoria e consultoria. É uma das 15 maiores do mundo no segmento. A fusão com a Russell Bedford coloca a FiscALL Soluções em patamar internacional, o que faz dela uma referência na área no Sul do País.



Com escritórios em Jaraguá do Sul, Curitiba e São Paulo, a Russell Bedford Brasil conta com quase cem profissionais nas áreas de auditoria, consultoria e tributos. Esta parceria permite à FiscALL Soluções trabalhar em sintonia com os escritórios da Russell para atender a sua clientela, composta de médias e grandes empresas.



Também estão nos planos ampliar e oferecer serviços nas áreas de auditoria independente; auditoria e consultoria de riscos (Risk Advisory); auditoria interna; avaliações de empresas; planejamento sucessório; e impostos.



A Russell Bedford está presente em dezenas de países. Fundada em 1983, é uma rede de empresas de contabilidade reconhecidas pelo mercado. São os empreendimentos associados, localizados em cada país, escolhidos em razão da experiência e competência técnica de seus profissionais.



BID aporta US$ 150 mil

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) fará um aporte de US$ 150 mil para a capacitação de docentes da rede estadual de ensino catarinense e do Senai-SC, que atuarão em um novo modelo de ensino médio de formação integral. O apoio do BID é decorrência de uma cooperação técnica já firmada pela organização com o Movimento SC pela Educação, liderado pela Federação das Indústrias de SC.



O modelo é focado na excelência do ensino, no desenvolvimento de valores e competências e na capacitação para empregos mais exigentes. E é resultado de discussões promovidas pelo movimento. Conta com apoio do Instituto Natura, Instituto Ayrton Senna e Itaú BBA.



Apoio

O apoio do BID foi anunciado pelo especialista em educação da entidade, João Marcelo Borges, em reunião que envolveu representantes das instituições que participam do projeto. O valor a ser repassado corresponde a aproximadamente dois terços do total do projeto de capacitação dos docentes das 14 escolas da rede pública, quatro centros de educação profissional (Cedups, também integrantes da rede estadual) e duas unidades do Senai, que passarão a contar com o novo ensino médio em 2017.



Negociação salarial

As negociações salariais entre o Sindicato de Trabalhadores Têxteis de Joinville e região e o lado patronal começam nos próximos dias. É, anualmente, a primeira categoria de trabalhadores a tratar do assunto. Logo, este será tema de máximo interesse de ambos os lados: sindicatos laboral e patronal de todas as áreas de negócios.



Proximidade

A Acijs fará sua primeira reunião plenária do ano na segunda-feira, na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. A iniciativa está em linha com o interesse do presidente da entidade, Giuliano Donini, de aproximar as relações entre o empresariado e o Legislativo municipal.



Retrato

A mais respeitada revista europeia, a The Economist, retrata o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um incendiário, um insurgente. A capa da publicação (reprodução) dá bem a ideia de como ele é percebido. Os primeiros dez dias de mandato já colocaram o mundo em polvorosa com decretos e anúncios inimagináveis há quatro meses.



Visita

Um grupo de 48 cirurgiões-dentistas da Finlândia, Noruega, Polônia e Suécia visitou, recentemente, a Biocircle, empresa do Grupo FGM Produtos Odontológicos. A filial fica no Perini Business Park e tem como foco a produção de biomateriais.



Em dinheiro

Desde quinta-feira, os usuários do Uber, em Joinville, já podem pagar as suas viagens de carros com dinheiro. O aplicativo de transporte é conhecido por fazer cobrança apenas por meio de cartão de crédito. Ao aceitar outra modalidade de pagamento, em dinheiro, o Uber equipara-se à concorrente que acaba de chegar ao mercado local.



Legal Tech

Os executivos da área de tecnologia da Softplan, Luciano Martins e Alexandre Ueno, estão em Nova York participando da Legal Tech, maior feira de tecnologia do mundo voltada para o mercado jurídico. Os brasileiros reuniram-se com o cofundador da Ross Intelligence, Andrew Arruda, umas das empresas líderes produção de tecnologia para área jurídica. Na pauta, troca de experiência e análises de tendências do mercado mundial de softwares.



Interessa?

Já é possível comprar e vender maconha na Bolsa de Toronto, no Canadá.|



Guia

A coordenadora dos cursos de logística e de marketing da Faculdades Anhanguera, em Joinville, Carla Merkle Titz, lançou nova versão do Guia do Viajante Econômico. A obra está disponível no portal www.clubedeautores.com.br.



Prognóstico

Em entrevista, o presidente da Whirlpool Latin America, João Brega, disse acreditar que a economia brasileira vai começar a crescer a partir do segundo semestre de 2018. Até lá, o período será de estagnação.



Data

A Totvs divulgará no dia 22 de fevereiro os resultados econômico-financeiros das operações em 2016.



Fonte

O portal setorial da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina reúne informações preciosas. E está em processo de reformulação para ampliar o conteúdo e facilitar as consultas.