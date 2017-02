Loetz: Latam retoma voos de Joinville para Guarulhos

Livre Mercado 10/02/2017 | 07h32 Atualizada em

A Latam Airlines iniciou as vendas de passagens aéreas para a rota Joinville - São Paulo/Guarulhos, que a companhia vai começar a operar nos finais de semana, a partir de 1º de julho, com aeronaves Airbus A319, configuradas com 144 assentos em classe econômica. As passagens aéreas já estão disponíveis.



O voo JJ4772 (Joinville — São Paulo/Guarulhos) decolará aos sábados, às 19h45. Aos domingos, o voo JJ3490 (São Paulo/Guarulhos — Joinville) decolará às 8h35. Os horários das novas operações em Joinville foram planejados para conectar os passageiros da região com as chegadas e partidas internacionais da Latam, concentradas no hub (centro de conexões) da empresa, em São Paulo (aeroporto de Guarulhos). O retorno da frequência é uma parcial vitória das lideranças empresariais e políticas do município.



Houve forte chiadeira com o fim dos voos nesta rota, em 30 de novembro do ano passado. Havia voos diários, que foram suprimidos. A volta, ainda que com menor frequência, passará a ser um ganho, na medida que os moradores de Joinville e da região estão desassistidos. Evidentemente, os voos vão atender aos interessados em fazer viagens internacionais.



Reconhecimento

A Rôgga Empreendimentos foi contemplada pelo 21º prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade, promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, pelo trabalho intitulado “Processo industrial de construção: implantação de central de pré-fabricação e tecnologia industrializada em edifícios habitacionais.



Dragagem

A Secretaria de Portos, vinculada ao Ministério dos Transportes, aprovou a liberação de R$ 38,8 milhões para as obras de dragagem emergencial do canal de acesso ao complexo portuário e bacia de evolução do porto de Itajaí. A assinatura da ordem de serviço foi oficializada na terça-feira, dia 7, em Brasília.



Fampesc e Ajorpeme

Em busca do fortalecimento das micros e pequenas empresas associadas à Ajorpeme, o presidente Célio Luiz Valcanaia recebeu a visita do presidente eleito da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina – Fampesc, Alcides Andrade. A articulação por mais representatividade foi assunto da conversa. Também foram alinhadas pautas reivindicatórias e os desafios para o ano.

O encontro reuniu o conselheiro da Ajorpeme, Carlos Eduardo de Souza; a vice-presidente institucional da Fampesc, Rosi Dedekind e o presidente da Ampe Metropolitana, Piter Santana.

Fab Lab na Softville

O Fab Lab inaugura seu espaço na Softville. Na ocasião, os empreendedores joinvilenses vinculados às atividades de tecnologia e afins vão se reunir naquilo que se denomina 1º Encontro Maker. A iniciativa surgiu a partir da criação do Join.Valle, que teve início em 9 de março de 2016. No local, serão feitos vários workshops com o objetivo de educar e disponibilizar ferramentas para prototipagem e conexão entre o mundo físico dos negócios com o mundo virtual das ideias.



Acate em São Paulo

A Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate) vai instalar uma unidade em São Paulo. A inauguração está prevista para março. O presidente, Daniel Leipnitz, diz que a iniciativa deve atrair mais negócios na área para Santa Catarina, setor que já responde por 5% do PIB catarinense. A agência Investe SC será parceira. Ampliar o mercado, diversificando as empresas e aumentando a competitividade, é o objetivo.



Mais otimistas

Os empresários e executivos brasileiros estão mais otimistas em relação ao cenário de instabilidade do País e mais confiantes com o novo ano. Para 84% deles, as incertezas políticas e econômicas estarão em quadro mais estável em 2017. É o que aponta pesquisa inédita da Câmara Americana de Comércio (Amcham) com a participação de 326 lideranças de companhias de vários portes e setores da economia. Duas grandes incertezas ainda devem ditar a velocidade da recuperação da economia brasileira: a operação Lava-ato e seus desdobramentos (33%) e o quadro fiscal preocupante e ainda dependente de reformas/medidas (28%).



Evento

Na próxima semana, entre os dias 17 e 19, acontecerá, em Joinville, mais uma edição do Startup Weekend.



Jornada

A CRW Plásticos vai adotar redução de jornada e de salários por três meses. A proposta da empresa será votada pelos trabalhadores em assembleia marcada para o dia 13 de fevereiro. Não deverá haver surpresas e a aprovação é praticamente certa.

Aporte

A startup de Joinville Asaas recebeu novo aporte financeiro, de R$ 2,5 milhões do fundo Cventures Primus. Desde a criação, em dezembro de 2013, a empresa obteve R$ 6 milhões. A datatup desenvolve ferramenta de gestão de cobranças e pagamentos para microempreendedores e autônomos. Em 2016, a Asaas transacionou R$ 103 milhões dos clientes.