Loetz: Tigre adquire novos negócios

07/02/2017 | 08h11

Agora é oficial. A Tigre adquiriu o controle acionário da carioca Fabrimar, tradicional fabricante de metais sanitários, acessórios e afins, com sede no Rio de Janeiro. Com a operação, a empresa joinvilense ingressa nesse segmento e confirma objetivo de investir em novos mercados e negócios. A operação foi aprovada pelo Cade. Com mais de 50 anos de atuação, a Fabrimar possui um vasto portfólio com produtos para banheiro, área de serviço e cozinha.



— Estamos muito focados no crescimento dos nossos negócios no Brasil e no exterior. Por esse motivo, buscamos oportunidades que complementem a nossa atuação ou, ainda, que possibilitem a entrada do grupo em novos segmentos — afirma o presidente Otto von Sothen.



Dinorá assume

A empresária Dinorá Solange Nass Allage assumiu a presidência executiva e é a nova CEO da Cajadan Têxtil, de Joinville. A empresa, que produz meias, atua há 24 anos no mercado, atendendo a clientes de renome com produtos exclusivos e personalizados. O ex-presidente Nivaldo Nass passa a comandar o conselho de administração da companhia. Segundo a CEO, após dois anos de retração do mercado, 2016 sinalizou melhoras para o segmento e, para 2017, já há excelentes perspectivas. Dinorá pretende dar continuidade aos processos de inovação, adequando a gestão ao momento econômico.



Hábitos se modificam

Compras coletivas por grupo de pais, aquisições de mercadorias via e-commerce e troca de itens via redes sociais e aplicativos marcam as principais alterações no comportamento do consumidor que comprou materiais escolares neste início de ano. As informações são de pesquisa realizada pela Fecomércio.



Rudnick demite

A Móveis Rudnick está enxugando o quadro de trabalhadores para reduzir custos e se adequar ao mercado. Na semana passada, demitiu 60 funcionários, pagando os direitos trabalhistas no ato, como manda a lei. O número de dispensas poderá passar de cem. A decisão é efeito das dificuldades econômicas. Em novembro, a empresa apresentou ao Sindicato sos Trabalhadores na Indústria de Móveis a proposta de demitir 160 empregados, com pagamento parcelado das rescisões. Sem acordo sobre este ponto, a Rudnick reviu a posição e está promovendo desligamentos em etapas, fazendo pagamento integral aos seus funcionários.



— A Rudnick é tradicional moveleira de São Bento do Sul e uma das principais e idôneas companhias do ramo em que atua — reconhece o presidente do sindicato, Airton Anhaia.



Na Expogestão

O astronauta brasileiro Marcos Pontes fará a palestra de abertura da Expogestão 2017, que será realizada entre 9 e 11 de maio, na Expoville. Pontes vai abordar o processo de comunicação assertiva, desenvolvido pela Kahler Consulting e que é utilizada pela Nasa e pelas equipes da Pixar.



Outro palestrante de sucesso nos 15 anos de Expogestão, Hitendra Patel, o cofundador do Global Innovation Management Institute (2015), também está confirmado para a edição deste ano. Patel vai apresentar metodologia inovadora de aceleração de resultados denominada 10X. A grade com temas e palestrantes da Expogestão 2017 será anunciada no dia 16 de fevereiro.