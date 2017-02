Ludmilla e Anitta roubam a cena no show de Jeremih, o último do Planeta Atlântida 2017

As "danadas" da noite 05/02/2017 | 05h36

O final do Planeta Atlântida 2016 não poderia ter sido mais alto astral. Último show da noite, o rapper americano Jeremih teve duas participações mega especiais: além de Ludmilla, que já estava inicialmente prevista, Anitta surgiu de surpresa no palco para dançar ao lado do cantor.

Jeremih abriu a sua apresentação com a música Down On Me e seguiu com Planes e B'Day Sex. Quando começou a cantar Don't Tell foi surpreendido com a entrada de Anitta no palco, que fez as vezes de dançarina.

Em seguida, Jeremih chamou Ludmilla e os dois cantaram Tipo Crazy, uma parceria que os cantores recém-gravaram. Os dois sensualizaram e levaram o público ao delírio. Quando Jeremih deixou o palco, Lud tomou conta da festa e fez a galera ferver ao som de seus maiores hits, como 24 Horas, Te Ensinei Certin, Sem Querer, Bom e Sou Eu.

Nos bastidores, Anitta seguiu acompanhando a apresentação da colega e foi flagrada cantando e dançando Hoje, música com a qual Ludmilla encerrou o Planeta Atlântida 2017.