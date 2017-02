Luiz presenteia torcedores do Criciúma após polêmica com camisa da Chapecoense

final feliz 07/02/2017 | 15h08 Atualizada em





Foto: Aguante Comunicação / Divulgação





O goleiro Luiz, capitão do Criciúma, teve um encontro especial com torcedores essa semana. Joelmir Alamini e o filho Murilo receberam das mãos do jogador duas camisas autografadas, após serem hostilizados por alguns torcedores na partida de estreia do Catarinense. Alamini mandou produzir duas camisetas com os escudos do Criciúma e da Chapecoense, mas a homenagem não foi bem vista por uma minoria, que xingou pai e filho.



A torcida organizada Os Tigres se manifestou em nota oficial sobre o ocorrido, e disse não concordar com a utilização de escudos de times rivais dentro do Heriberto Hülse. A diretoria do Criciúma também emitiu um comunicado, explicando que não cabe a nenhuma torcida organizada dizer o que os torcedores e sócios podem, ou não, vestir.



Ao saber da polêmica, Luiz decidiu ir atrás de Joelmir e Murilo. O capitão do Tigre classificou a investida contra os dois como constrangedora e incabível, e por isso tomou a atitude de se encontrar com pai e filho. De aniversário nesta terça-feira, o goleiro de 34 anos continua mostrando atitude e liderança aos atletas mais jovens, dentro e fora de campo.



— Era o mínimo que poderia ser feito e espero que não se repita isso em nosso estádio e nem em outro lugar do Estado. O que ele fez foi apenas homenagear atletas, jornalistas, as vítimas daquela tragédia que chocou mundo inteiro. Rivalidade nesse momento fica em segundo plano — explicou o jogador.



Leia mais:

Criciúma faz treino regenerativo no dia seguinte à vitória sobre o Joinville

Mais eficiente, Criciúma derrota o JEC

Titulares do Criciúma fazem trabalho de recuperação depois da vitória sobre o Brusque





/a>