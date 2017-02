Lula pede que Gilmar Mendes reveja decisão que suspendeu sua posse como ministro

Casa Civil do governo Dilma 07/02/2017 | 15h14 Atualizada em

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou, na segunda-feira, com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ministro Gilmar Mendes reveja a decisão que suspendeu a posse do petista como ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff, em março do ano passado.

No pedido, os advogados de Lula, Roberto Teixeira e Cristiano Zanin, classificam a decisão que suspendeu a posse de Lula como um "erro histórico cometido por esta Excelsa Corte (STF)".

Leia mais

"Que os facínoras que fizeram isso com ela tenham humildade de pedir desculpas", diz Lula

Governo contesta queixa de Lula à ONU

Lava-Jato não perdeu "timing" para prender Lula, avalia delegado da PF



Lula, "à época dos fatos, preenchia todos os requisitos previstos no Artigo 87 da Constituição Federal para o exercício do cargo de Ministro de Estado, além de estar em pleno exercício de seus direitos políticos", escreveu a defesa. "Ademais, (Lula) sequer era indiciado, denunciado ou mesmo réu em ação penal", concluíram.

No dia 18 de março, Mendes atendeu pedidos do PPS e do PSDB, que questionavam a posse do ex-presidente, e suspendeu o ato. Em seu despacho, o ministro disse que a nomeação de Lula para o cargo de ministro teve o objetivo de tumultuar e obstruir o progresso da investigação sobre o ex-presidente na Operação Lava-Jato, devido à transferência de foro da primeira instância da Justiça Federal em Curitiba para o STF.

A defesa de Lula pede agora que Mendes libere o pedido recém-protocolado para a apreciação dos demais ministros. A decisão de Gilmar Mendes nunca chegou a ser apreciada pelos outros integrantes do STF. Pouco após o afastamento de Dilma Rousseff do cargo de presidenta, junto com todo seu gabinete, em maio do ano passado, Mendes encerrou a tramitação do julgamento, alegando perda de objeto da ação.

Caso o STF decida rever a liminar que suspendeu a posse de Lula, na prática isso o tornaria ex-ministro-chefe da Casa Civil, já que ele chegou a tomar posse em cerimônia no Palácio do Planalto.

Leia as últimas notícias de Política

*Agência Brasil