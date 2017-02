Maduro convoca marcha para domingo

Caracas 10/02/2017 | 00h11

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou seus partidários, nesta quinta-feira (9), a marcharem rumo ao Palácio de Governo no próximo domingo (12), no Dia da Juventude, após a convocação por parte de jovens lideranças da oposição para que estudantes tomem as ruas neste mesmo dia.

"Temos um encontro. A juventude patriota, revolucionária, socialista e chavista da Venezuela convocou uma grande marcha da juventude em Caracas (...) Espero vocês", disse Maduro na emissora de rádio de televisão.

"Quero que essa marcha chegue ao Palácio de Miraflores para compartilhar comigo", acrescentou.

Na semana passada, o líder estudantil Hasler Iglesias convocou passeatas em todo o país para exigir "respeito da democracia". No domingo, dia 12, completam-se três anos desde o início dos protestos pelo fim do governo Maduro.

