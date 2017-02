Mais eficiente, Criciúma derrota o JEC

Futebol 05/02/2017 | 19h06

O Criciúma mostrou melhor eficiência do que o Joinville no clássico Norte/Sul deste domingo, no Estádio Heriberto Hulse. O JEC até teve mais oportunidades e finalizações em comparação ao Tigre, mas foi o gol marcado por Jheimy, aos 28 minutos do primeiro tempo, que definiu o placar de 1 a 0 para os donos da casa.

O resultado recoloca o Criciúma na briga pelo titulo do returno. A equipe agora soma seis pontos em três rodadas. O Joinville, em compensação, continua seu jejum no Campeonato Catarinense: em três partidas, dois empates, uma derrota e nenhuma vitória.

Na próxima rodada, o Criciúma vai a Lages, onde irá encarar o Inter, quinta, às 20h30. Já o JEC joga antes, na quarta, às 21h45, na Arena, diante do Metropolitano.

O jogo

Apesar de ser o visitante, foi o Joinville que apareceu mais vezes no ataque. No primeiro tempo, Fabinho Alves deu trabalho à defesa do Tigre. Aos 12 minutos, ele cruzou e Alex Ruan ganhou de Maicon Silva, mas finalizou para fora. Fabinho Alves ainda teve boa chance aos 18 minutos, mas demorou a finalizar.

O JEC ainda chegou em chutes de longa distância de Alex Ruan, aos 19 minutos, e Fernandinho, aos 23. O Tigre, em compensação, quando apareceu marcou.

Aos 28, Diego Giaretta arriscou, a bola desviou em Roberto e sobrou livre para Jheimy finalizar na saída de Jhonatan: 1 a 0.

Aos 41 minutos, Douglas Moreira quase ampliou em tiro de fora da área que teve desvio em Max e quase encobriu Jhonatan.

No segundo tempo, o técnico Fabinho Santos, do JEC, lançou Brenno para buscar o empate. O domínio continuou sendo do JEC, mas a bola teimava em não entrar.

Lúcio Flávio, aos três e 11 minutos, e Breno, aos nove tiveram chances claras de frente para o gol, mas finalizaram mal.

O Criciúma conseguiu equilibrar o confronto a partir da metade do segundo tempo. João Henrique num belo sem pulo quase ampliou e Jheimy, aos 43, chutou cruzado para fora.

O Joinville ainda tentou a ultima pressão no fim, mas o resultado não se alterou para a festa dos torcedores do Criciúma.