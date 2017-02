Manifestação em Nova York apoia imprensa frente a Trump

Nova York 26/02/2017 | 18h39

Cerca de 250 pessoas se manifestaram neste domingo em Nova York em apoio ao jornal "The New York Times" e outros meios de comunicação frente aos ataques do presidente americano, Donald Trump.

Apesar de Nova York, reduto democrata, registrar manifestações contra Trump desde a vitória do magnata do ramo imobiliário, esta é a primeira vez que se organiza um movimento para apoiar a imprensa, após uma semana marcada por ataques da Casa Branca a algumas das organizações mais poderosas do país, como o jornal nova-iorquino, o "Los Angeles Times" e a rede de TV CNN.

Os manifestantes se reuniram diante da sede do The New York Times, perto da Times Square, com cartazes mencionando a liberdade de imprensa garantida pela Constituição e adesivos na boca para simbolizar os veículos amordaçados.

"Cada vez que uma pessoa autoritária ou ditador toma o controle, reprime a imprensa, é a primeira coisa que fazem", assinalou Donna Marie Smith, professora aposentada, assinante do jornal há mais de 40 anos.

"A democracia não pode funcionar sem uma imprensa livre e independente, e é o que este governo tenta fazer: calá-la. Mas não permitiremos que isto aconteça", afirmou a advogada especializada em defesa dos direitos humanos Betsy Apple.

