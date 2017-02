Maracatu, batuque e dança afro: veja a programação de carnaval em Florianópolis que celebra a cultura afro

Folia alternativa 24/02/2017 | 14h43 Atualizada em

O carnaval para o Maracatu Arrasta Ilha é o momento mais importante do ano. É nessa época que o grupo da Capital, que em 2017 comemora 15 anos, promove apresentações pelas ruas da cidade. Assim como o Arrasta Ilha, outros grupos e iniciativas ligadas à pesquisa da cultura afro-brasileira organizam brincadeiras de carnaval que evocam a ancestralidade.



Veja a programação:

CORES DE AIDÊ



O Bloco Cores de Aidê sai às ruas pela primeira vez no carnaval. O bloco é formado por mulheres que se reúnem para tocar e dançar o samba-reggae como forma de resistência e fortalecimento. Com ensaios no Morro do Quilombo e no Morro da Caixa, cerca de 120 mulheres se prepararam para o arrastão em Florianópolis. O tema, Aidê, quem é essa mulher, é uma homenagem à personagem histórica, símbolo da resistência negra.

O bloco terá a participação especial do grupo É da nossa cor, formado por crianças do Monte Serrat.

Sábado, às 22h

Cortejo na Praia da Armação

Domingo, às 19h

Cortejo na pracinha da Lagoa da Conceição



Segunda, às 16h30min e às 19h30min

Cortejo com trio elétrico em Jurerê Internacional

Quarta, às 10h

Cortejo na Praça XV de Novembro

DANÇAS POPULARES AFRO-BRASILEIRAS

Todo ano, um grupo de músicos, pesquisadores, dançarinos e amantes da cultura afro-brasileira se reúnem na Praça Bento Silvério, na Lagoa da Conceição, e promove samba de roda, jongo e côco.

Domingo, a partir das 19h

Corês de Aidê

Dança e percussão africana

Jongo

Côco



MARACATU ARRASTA ILHA

O grupo comemora 15 anos de pesquisa da percussão e dança do maracatu nação de baque virado em Florianópolis. Ao longo desse tempo, realizou intercâmbios com as nações de maracatu pernambucano, criando uma linguagem própria do maracatu do sul e fazendo a diferença no processo de valorização e reconhecimento da população e cultura negra na cidade. Este ano, o tema de carnaval é: Na força dos orixás!

Sexta, às 20h

Na escadaria da Igreja Nossa Senhora do Rosário, Centro

Sábado, às 20h

Na Praia da Armação (Sul da Ilha)



Terça, às 20h

Lagoa da Conceição - cortejo da Igreja até a pracinha

