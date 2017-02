Marine Le Pen se recusa a usar véu em encontro com mufti em Beirute

Beirute 21/02/2017 | 07h35

Marine Le Pen, candidata da extrema-direita à eleição presidencial da Franca, se recusou nesta terça-feira a colocar um véu para se reunir com o mufti da República do Líbano em Beirute.

Na chegada, na manhã desta terça-feira, da presidente da Frente Nacional (FN) para se reunir com o xeque Abdelatif Derian em seu gabinete de Aicha Bakkar, recebeu um véu.

"A mais alta autoridade sunita do mundo não havia feito esta exigência, consequentemente não tenho nenhuma razão para... Mas não importa, transmita ao grande mufti minha consideração, mas não usarei um véu", disse Le Pen, que deixou o local imediatamente.

A presidente da FN se referia a sua visita em maio de 2015 ao Egito, onde se reuniu com Ahmed al-Tayeb, o grande imã de Al Azhar, no Cairo, a principal instituição teológica no mundo do islã sunita.

"Ontem indiquei que não colocaria um véu. Não cancelaram o encontro. Acreditei, portanto, que aceitariam que não usasse um véu (...) Tentaram me impor isso", disse Le Pen aos jornalistas.

Dar al-Fatwa, a maior autoridade sunita no Líbano presidida pelo mufti, declarou nesta terça-feira em um comunicado que "seu gabinete havia informado a candidata presidencial sobre a necessidade de cobrir a cabeça durante sua reunião com sua eminência (o mufti), segundo o protocolo de Dar al-Fatwa".

A instituição se declarou "surpresa por esta rejeição a se conformar a uma norma bem conhecida" e lamenta este "comportamento inadequado".

* AFP