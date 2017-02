Marinha abre concurso para aprendizes-marinheiros com vagas em Florianópolis

Curso 01/02/2017 | 10h50 Atualizada em

A Marinha do Brasil abriu nesta quarta-feira inscrições para o concurso público de admissão na Escola de Aprendizes-Marinheiros. Ao todo, são 1.240 vagas distribuídas em quatro escolas do país. Um dos centros de formação fica em Florianópolis.

O concorrente pode optar por cursar em uma das escolas de preferência, mas o órgão poderá designar o candidato para qualquer outra das escolas, atendendo, se possível, à classificação do candidato. As informações são do G1 SC.



As inscrições para o concurso estão abertas até 6 de março pelos sites www.ingressonamarinha.mar.mil.br ou www.ensino.mar.mil.br. A taxa é de R$ 30.

Para se inscrever é necessário atender aos pré-requisitos presentes no edital. As vagas estão disponíveis para candidatos do sexo masculino solteiros ou que não tenham união estável. É necessário ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro 2017; ter concluído, com aproveitamento, o ensino fundamental até a data prevista no calendário de eventos para a verificação de documentos. Das 1.240 vagas de aprendizes-marinheiros, 248 são reservadas para negros.



Processo seletivo e curso

O processo seletivo é constituído por uma prova escrita objetiva, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, verificação de dados biográficos e verificação de documentos.



O início do curso será em 22 de fevereiro de 2018, com duração de um ano letivo. Os selecionados ficarão sob regime de internato, com disciplinas do ensino básico e do ensino militar-naval. Além de alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, o aprendiz-marinheiro receberá remuneração.

As Escolas de Aprendizes-Marinheiros são estabelecimentos de ensino militar da Marinha do Brasil, com propósito de formar marinheiros para o Corpo de Praças da Marinha. Além da escola catarinense, há a escolas no Ceará, Pernambuco e Espírito Santo.

Leia também:

Concurso da Polícia Científica paga até R$ 9 mil



Udesc seleciona 25 professores substitutos



Aeronáutica tem 173 vagas para sargento