Marisa Letícia será velada no sindicato onde conheceu Lula

Despedida 03/02/2017 | 20h05 Atualizada em

A escolha do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), como local do velório do corpo de Marisa Letícia Lula da Silva, tem relação com a trajetória da ex-primeira-dama. Além de natural da cidade, onde nasceu em 1950, foi o local onde conheceu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 1973, onde o petista já era dirigente. Ambos eram viúvos à época e ela precisava de um carimbo do sindicato para receber uma pensão.

Por ser área de grande concentração de montadoras de veículos, região tem uma tradição sindicalista. Em 1978, quando Lula presidia o então Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema — em 1993, com a ampliação da base, passou a englobar quase todo o ABC paulista —, os operários de várias fábricas realizaram uma greve histórica, em plena vigência do Ato Institucional Número 5 ( AI-5 ), uma das épocas mais duras do ditadura militar no país.

O movimento é considerado parte do processo de criação do Partido dos Trabalhadores (PT), em 1980. Foi Marisa quem confeccionou a primeira bandeira da sigla, costurando uma estrela branca em um tecido vermelho. Também estampava à mão e vendia camisetas do PT para arrecadar recursos e ajudou a organizar núcleos do partido. À época, a ex-primeira-dama liderou uma passeata de mulheres contra a prisão sindicalistas pelo governo militar, entre eles Lula, que comandou o sindicato de 1975 a 1981.

Antes da militância, Marisa foi babá durante a infância, operária em uma fábrica chocolates na adolescência e, depois, trabalhou como inspetora em uma escola.



A despedida

A cerimônia será neste sábado, das 9h às 15h, conforme foi informado na página oficial de Lula no Facebook. Marisa Letícia havia manifestado a familiares o desejo de ser cremada, o que será atendido. O ato fúnebre está prevista para ocorrer no cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo (SP).