Melania Trump reitera processo contra jornal que a identificou como ex-prostituta

Washington 07/02/2017 | 20h00

Melania Trump, esposa do presidente dos Estados Unidos, voltou a apresentar uma demanda judicial, dessa vez em Nova York, contra um jornal que alegou que nos anos 90 teria sido prostituta de luxo ("escort girl"), declararam nesta terça-feira (7) fontes próximas.

Melania Trump, ex-modelo de origem eslovena, exige 150 milhões de dólares de indenização por danos morais à empresa Mail Media, que publica o Daily Mail Online.

Incomodada com essas denúncias "maliciosas e prejudiciais", publicadas durante a campanha presidencial, a primeira-dama tinha apresentado inicialmente, no dia 1º de setembro de 2016, uma demanda ao tribunal de Maryland. Os processados por difamação eram o Daily Mail e Webster Tarpley, autor de um blog nesse estado leste do país.

A senhora Trump "teve uma oportunidade única em sua vida, enquanto pessoa extremamente célebre (...), de lançar uma marca comercial em uma ampla gama de produtos, que lhe teriam garantido, cada um deles, milhões de dólares em transações comerciais durante os anos em que estava destinada a ser uma das mulheres mais fotografadas do mundo", alegaram os advogados da primeira-dama.

Os produtos comerciais, prosseguiram, teriam sido peças de vestuário, joias e outros acessórios, bem como artigos de beleza, perfumaria ou de cabelos.

O processo contra o Daily Mail acabou sendo recusado por razões de competência geográfica. O advogado de Melania Trump recorreu então a um tribunal em Nova York.

O processo contra Webster Tarpley, por sua vez, prosseguiu e terminou com uma vitória da primeira dama, por meio de acordo negociado entre as partes, contou nesta terça à AFP o advogado de Melania.

Tarpley aceitou pagar a Melania Trump uma "quantia significativa" por ter divulgado falsamente um passado de "escort-girl" da atual esposa do presidente, ressaltou Charles Harder, sem revelar a quantia acordada.

Melania Trump é a terceira esposa do milionário empresário, e mãe de seu filho Barron, que é criado em um triplex na Trump Tower, em Nova York.

