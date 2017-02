"Minha Mãe é uma Peça 2" é o filme brasileiro com maior faturamento na história

Recorde 08/02/2017 | 18h34 Atualizada em

Em cartaz desde dezembro do ano passado, Minha Mãe é Uma Peça 2 teve mais de 8,8 milhões de espectadores por todo o Brasil. O filme obteve a maior renda nacional da história, com mais de R$ 117 milhões acumulados em vendas de ingressos, segundo dados do site especializado FilmeB. Com esta marca, o filme ultrapassa Os Dez Mandamentos, até então recordista, com arrecadação de R$ 116,4 milhões no ano passado.

A comédia está em quarto lugar na lista de filmes brasileiros com maior número de espectadores. Perde para Os Dez Mandamentos (2016), com 11,2 milhões de espectadores); Tropa de Elite 2 (2010), com 11,1 milhões, e Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), com 10,7 milhões. O quinto lugar é A Dama do Lotação (1970), que levou 6,5 milhões de brasileiros aos cinemas. O primeiro Minha Mãe É Uma Peça, de 2013, teve 4,6 milhões de espectadores.

Nesta semana, Minha mãe 2 segue em cartaz em 448 salas, mas deve perder uma parte do circuito nesta quinta-feira, quando entra Cinquenta tons mais escuros.



