Ministro da Justiça romeno renuncia após onda de manifestações

Bucareste 09/02/2017 | 11h03

O ministro da Justiça romeno, Florin Iordache, anunciou sua renúncia nesta quinta-feira após a onda de protestos populares, sem precedentes desde a queda do comunismo, contra um decreto governamental que flexibilizava a legislação anticorrupção.

"Eu decidi apresentar minha demissão", disse Iordache, que foi um dos arquitetos do decreto promulgado em 31 de janeiro pelo governo, que, finalmente, cancelou no domingo em razão da extensão das manifestações.

Meio milhão de romenos tomaram as ruas das principais cidades do país para protestar contra a vontade do governo social-democrata, que tomou posse em 4 de janeiro, de descriminalizar certas formas de abuso de poder por políticos.

"Desde que cheguei ao ministério da Justiça, tomei todas as medidas necessárias para resolver uma série de questões sensíveis (...) Todos os meus esforços têm sido legais e constitucionais", defendeu-se Iordache durante uma coletiva de imprensa na sede do governo romeno.

Florin Iordache, de 56 anos, tornou-se ministro da Justiça depois de trabalhar como engenheiro em uma fábrica de móveis, tendo sido prefeito e deputado.

O governo ainda não anunciou o nome de seu sucessor na pasta.

* AFP