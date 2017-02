Moacir Pereira: "Concessões: portos ameaçados"

Opinião 06/02/2017 | 09h51



O Programa de Investimentos em Logística(PIL-1), lançado há dois anos pela ex-presidente Dilma, está sendo reavaliado pelos técnicos do governo Temer, prevendo a transferência da produção do Oeste catarinense para o Porto de Paranaguá, em detrimento dos portos de Itajaí e Navegantes.

A Empresa de Planejamento em c está para lançar o PIL-2, com alguns incentivos no novo programa de investimentos e dentro da política de parcerias público-privadas. Entre os projetos em revisão estão a BR-101, trecho Sul em Santa Catarina, e a Rodovia do Frango.

Para evitar que o pior aconteça à economia estadual e que os portos sejam esvaziados, o deputado Esperidião Amin(PP) enviou documento ao coordenador do Fórum Parlamentar, senador Dalirio Beber (PSDB). Adverte para as ameaças federais sobre Santa Catarina e propõe uma audiência na Secretaria-geral da Presidência da República e ANTT "objetivando obstruir esse intento lesivo aos interesses de nosso Estado". Amin formalizou alerta sobre estas ameaças em 2015.

Os estudos atuais preveem que a Rodovia do Frango, há mais de 40 anos reivindicação catarinense para ligar o Oeste ao litoral pelo Vale do Itajaí, faça a interligação do Oeste com o Porto de Paranaguá. Na prática, duplicada a BR-153 e ligando-a à BR-480 duplicada no Paraná, as transportadoras buscarão a estrada em melhores condições no Estado vizinho, abandonando a BR-470, ligada direto em Itajaí e Navegantes, hoje já em situação precaríssima e com congestionamentos gigantescos.

Não é urgente só para o Fórum. Deve ser prioridade para as entidades empresariais, a Assembleia e o governador Raimundo Colombo. Políticos de SC querem evitar que economia do Estado seja prejudicada.

Contadores

Novo superintendente da Caixa Econômica Federal em Santa Catarina, Roney de Oliveira Granemann, em visita de cortesia ao presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Marcelo Seemann, transmitiu uma boa notícia. Todas as agências da CEF deverão aceitar a Declaração Comprobatória da Percepção de Rendimentos (Decore) para efeito de liberação de financiamentos. O Conselho exerce forte fiscalização sobre os profissionais contábeis em relação à matéria.

Rejeição

A assessoria de imprensa da Engevix envia nota esclarecendo que não procedem as notícias veiculadas em Santa Catarina de que o presidente José Antunes Sobrinho tenha frequentado praias ou lanchas em Florianópolis. Garante que ele se mantém permanentemente em São Paulo, trabalhando pela recuperação da empresa, acusada de ilícitos na Lava-jato. A delação premiada de Antunes foi rejeitada pelo procurador da República, Rodrigo Janot, que rifou também Pedro Correia, Renato Duque, Léo Pinheiro e Fernando Moura.

Plantando

Vice-governador Eduardo Pinho Moreira (PMDB) continua se movimentando na política partidária, reunindo-se com dirigentes e parlamentares de vários partidos. Conversou com os presidentes do PR, Jorginho Melo, e do PPS, Carmen Zanotto. Tudo na perspectiva das eleições de 2018. Ele diz que sonha com uma cadeira no Senado, mas há projeções de que, assumindo o governo no início de 2018, concorra à reeleição.

A crise

O médico Marcelo Reis está determinado a superar a gravíssima crise do Hospital Celso Ramos. Começou visitando as instalações, quando constatou aberrações. Selou um pacto com os servidores para moralização dos serviços. E nomeou os Chefes do Plantão e da Emergência, reativando o Núcleo de Regulação. E bloqueou 16 leitos do Hospital Florianópolis para desafogar o Celso Ramos. Está trabalhando 16 horas por dia.

Rumo certo

Da médica Ivanete Bastos de Andrade (Florianópolis), sobre as primeiras medidas do secretário da Saúde: "Estou certa que a administração do Secretário Vicente Caropreso na Saúde, com a iniciativa privada o apoiando, fará grande economia e trará soluções para a nossa sofrida saúde. Como se vê, em um único orçamento com parceria, teve uma economia de R$ 270 mil, que será utilizada para benefício da comunidade."