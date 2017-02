Caderno Nós 05/02/2017 | 22h31 Atualizada em

Criada em dezembro de 2013 com o objetivo de proteger as belezas naturais de Bombinhas, no litoral Norte catarinense, a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) faz milhões entrarem nos cofres da prefeitura. Porém, a aplicação dos recursos e seus efeitos para reduzir o impacto causado pelo grande número de turistas são questionados. O projeto é alvo de discussão judicial e também política no município.

Foto: Arte DC / Agência RBS