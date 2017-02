Paris 11/02/2017 | 15h26

Um dos mais conhecidos autores de mangás do mundo, Jiro Taniguchi faleceu neste sábado (11), aos 69 anos - anunciou a Casterman, sua editora na França.

Famoso por obras como "The Summit of the Gods" e "The Magic Mountain", esse mestre do mangá levava o leitor a passear pela intimidade dos bairros japoneses com histórias humanas.

