Morre Leah Adler, mãe do cineasta Steven Spielberg

Conhecida por ser proprietária do célebre restaurante The Milky Way, em Los Angeles, a mãe do cineasta Steven Spielberg morreu na terça-feira aos 97 anos. Leah Adler foi pianista e pintora na juventude. As informações são do site da revista Variety.



O diretor fez referência à sua mãe durante seu discurso ao receber o Oscar de melhor diretor por A Lista de Schindler, onde a chamou de seu "amuleto da sorte". Leah, também conhecida como Lee Lee entre os amigos mais próximos, se casou com o engenheiro elétrico Arnold Meyer Spielberg e juntos tiveram quatro filhos: Steven, Anne, Sue e Nancy.

