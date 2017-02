Motor de avião com destino a Buenos Aires explode em aeroporto de Nova Iorque 

Mundo 10/02/2017 | 05h01 Atualizada em



Um avião da companhia Aerolíneas Argentinas sofreu um incêndio em um de seus motores, na noite de quinta-feira, quando tentava decolar do aeroporto John Fitzgerald Kennedy, em Nova Iorque. As informações são do jornal argentino Clarín.



O avião, um Airbus A330 que tinha como destino Buenos Aires, apresentou falhas técnicas decorrentes de uma explosão de curta duração em um dos motores. No momento, a aeronave realizava as primeiras manobras para decolar.



Alertadas da situação, equipes de emergência do aeroporto fecharam a pista e enviaram veículos para conter as chamas. Após o fogo ser controlado, o avião deixou a faixa de decolagem sem necessidade de assistência. Ninguém ficou ferido.

