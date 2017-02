Motorista bate em caminhão parado e passageira morre em Itapema neste sábado

Trânsito violento 04/02/2017 | 08h40 Atualizada em

Um motorista bateu na traseira de um caminhão parado no acostamento da BR-101 em Itapema, no Litoral Norte de SC, na madrugada deste sábado. A ocorrência foi registrada às 4h30min no km 147,1 da rodovia. A passageira do carro, uma jovem de 22 anos, não resistiu ao impacto da colisão e morreu no local. As informações são da Polícia Rodoviária de Itapema, que atendeu a ocorrência.

O condutor do veículo, um Camry de Tijucas, teve ferimentos leves. O motorista do caminhão, com placas de Novo Hamburgo (RS), saiu ileso.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi realizado o teste de bafômetro e constatado que o condutor do carro estava embriagado. O homem de 29 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Itapema e irá responder por crime de trânsito.

Camry com placas de Tijucas depois da batida Foto: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

