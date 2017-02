Motorista envolvido em confusão no pré-Carnaval de Balneário Camboriú pode ser indiciado

Segurança 22/02/2017 | 15h45 Atualizada em

O motorista da BMW que invadiu a ciclofaixa e a calçada da Avenida Atlântica em Balneário Camboriú, na saída do evento de pré-Carnaval que ocorreu na Barra Sul no último sábado, pode ser indiciado por lesão corporal dolosa ou tentativa de homicídio. A informação é do delegado Alan Pinheiro, responsável pelo caso.

A polícia está ouvindo testemunhas, analisando imagens publicadas nas redes sociais e também as que foram obtidas através de câmeras de segurança. Por enquanto, os fatos ainda são obscuros.

Pelo menos um jovem foi levado ao Hospital Ruth Cardoso após ter sido atingido pela BMW na ciclofaixa. Veja imagens de autor desconhecido, compartilhadas no Facebook:

O relatório da Guarda Municipal, que atendeu a depredação de outro carro, um Volkswagen Voyage, informava que segundo testemunhas, o veículo também atropelou alguém. No entanto, nenhuma vítima apareceu, nem há imagens que mostrem o suposto acidente, o que leva a polícia a crer que isso não ocorreu.

— No caso da BMW sabemos que atropelou algumas pessoas, mas ainda não temos como afirmar o número. Em relação ao outro veículo temos apenas as imagens da depredação, e não sobre o que ocorreu antes — afirma o delegado.



A julgar pelo número de motoristas que apareceu na delegacia esta semana relatando que teve o carro depredado de alguma forma — pedradas no para-brisa, por exemplo — a Polícia Civil acredita que os fatos tenham sido mais graves do que o que veio a público.

— Foi uma depredação generalizada. Possivelmente mais de 10 carros — diz o o delegado Alan Pinheiro.

A polícia recomenda aos motoristas que tiveram problemas na saída do evento procurarem a delegacia.