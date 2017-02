MP investiga obra em posto de saúde sem escada ou rampa de acesso no Norte de SC

Em Três Barras 01/02/2017 | 11h57 Atualizada em

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) instaurou na última sexta-feira,27, um inquérito civil para apurar irregularidades na construção de uma unidade de Saúde na cidade de Três Barras, no Norte de Santa Catarina. Conforme a denúncia dos moradores, o prédio foi construído sem rampa e escada de acesso. Além disso, as obras do piso térreo da unidade não foram concluídas. Segundo a promotora de Justiça Rachel Urquiza Rodrigues de Medeiros, o inquérito vai apurar se houve ato de improbidade administrativa na construção do posto.

Além do inquérito, a promotoria intimou o ex-prefeito da cidade, Elói José Quege, para prestar esclarecimentos a justiça e solicitou informações sobre os gastos da construção. Agora, o município tem 15 dias para enviar o projeto arquitetônico, memorial descritivo e documentos com a previsão de gastos da construção ao MP. Já o ex-prefeito, deve ser ouvido em até 10 dias.

Conforme o que disse o ex-prefeito ao Jornal RBS Notícias, escadas e rampas estavam desenhadas no projeto original. Já a atual gestão e a empresa responsável pela construção, alegam que a obra foi entregue conforme o designado no contrato. O Posto foi entregue para a comunidade ainda em 2016, mas segue fechado.

Leia mais notícias:

MPSC cobra explicações de prefeito de Florianópolis sobre salários atrasados e "pacotão" de medidas



Ação do Ministério Público requer que prefeitura de Laguna e Casan paguem multa por danos ambientais