MP-SC pede quebra de sigilo do processo da Operação Trato Feito em Balneário Camboriú

Judiciário 13/02/2017 | 15h32 Atualizada em

O promotor Jean Forest, responsável pela moralidade administrativa em Balneário Camboriú, pediu ao Judiciário para liberar o sigilo de uma série de ações que estão sob sua responsabilidade. Entre os processos, estão o que envolve suspeitas de irregularidades na época em que a Cruz Vermelha geriu o Hospital Ruth Cardoso e o da Operação Trato Feito, deflagrada em setembro de 2014.

Em 2015, 46 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público à Justiça por crimes como corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro, advocacia administrativa, prevaricação, fraudes e direcionamento em licitações. Entre os fatos investigados estão as obras da Passarela da Barra e o projeto do elevado da Quarta Avenida. A Operação Trato Feito resultou na prisão de 14 pessoas, incluindo empresários e membros do primeiro escalão do governo anterior.

O pedido de quebra do sigilo teve como base decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF), que liberaram o conteúdo das ações da Operação Lava-Jato. A Justiça ainda não se manifestou sobre a solicitação.

Foro privilegiado

Por falar em Operação Trato Feito, com a saída do ex-prefeito Edson Piriquito (PMDB) do cargo e a consequente perda de foro privilegiado, os trechos em que ele teria sido citado e que tramitavam no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) serão enviados de volta para Balneário Camboriú. A tendência é que essa movimentação acelere o andamento da ação, que pouco caminhou nos últimos meses.