Multinacional de suprimentos hospitalares abre centro de distribuição em Itajaí

Investimento 07/02/2017 | 18h50 Atualizada em

Foto: Victor Schneider / Divulgação

A BD, empresa global de tecnologia médica que tem no portfólio produtos para laboratórios e hospitais, inaugurou ontem um Centro de Distribuição no Complexo Multilog, em Itajaí. Neste início das operações, a empresa vai explorar o mercado de tubos e seringas para exames de sangue.

O investimento total é de R$ 3,5 milhões, e vai gerar cerca de 100 empregos diretos e indiretos. Com a nova estrutura, a empresa espera dobrar os valores de vendas ainda este ano, chegando a R$ 150 milhões. Até 2018 o CD de Itajaí será responsável por 40% de todo o faturamento da BD no Brasil.



O Polo de Saúde da Multilog tem 7 anos e conta com empresas como Roche, GE, Siemens, Grunental e Werfen. O Centro de Distribuição da BD ficará junto à Bomi Logistics, operador logístico fármaco que opera na Multilog desde 2013, e utiliza os portos catarinenses para importações.