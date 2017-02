Não vai sair ninguém: trio "à venda" adia Europa e mira o Fluminense

Mercado 23/02/2017 | 11h46 Atualizada em

Na última semana, o 'manager' Abel Braga - como foi chamado por dirigentes tricolores - disse que vender uma das joias do elenco na próxima janela faz parte do planejamento do clube. O elenco conta com jogadores jovens e com bom valor de mercado, o que poderia se transformar em receita para o Fluminense em breve. Inclusive, o treinador listou os nomes mais prováveis: Richarlison, Scarpa e Douglas. O trio, cada vez mais valorizado, no entanto, não deve sair tão cedo. Ou pelo menos, não pretende.

Mais novo dos três, Richarlison é o que esteve mais perto de sair. Apesar do fiasco da Seleção sub-20, o atacante marcou dois gols, teve boa passagem e saiu em alta. Durante a competição, a joia de 19 anos recebeu proposta de 30 milhões de reais do Ajax (HOL) - prontamente recusado pelo Tricolor.



- Fiquei sabendo da oferta, mas essa parte eu deixo nas mãos do clube. Primeiro quero fazer história no Fluminense, depois penso em ir para lá (Europa) - comentou o camisa 70 após o treinamento de terça-feira.

No meio de campo, o volante Douglas segue a mesma linha do companheiro. O jogador também foi convocado para a disputa do Sulamericano sub-20 no Equador, porém, acabou cortado por conta de lesão. Mesmo assim, despertou interesse do Lille, da França, pelo bom futebol apresentado na temporada. Se pensa em transferência?

- Eu não penso. O que eu penso é em fazer história aqui no Fluminense, mostrar meu potencial para a torcida, fazer grande história aqui dentro. Essa parte eu deixo com meu empresário e meu pai - afirma o camisa 8 ao LANCE!.

O terceiro potencial de venda do clube é um pouco mais velho - e mais pronto - que os outros dois. No ano passado, Scarpa finalizou o processo para tirar o passaporte italiano, o que facilitaria sua ida para o futebol europeu. Mesmo garantindo foco no Fluminense, o camisa 10 se credenciou como principal jogador do elenco desde a última temporada e seu último mês em campo o deixou em evidência.

Em menos de 30 dias, foi convocado para Seleção de Tite e marcou gol antológico, aplaudido até mesmo pela Fifa. O meia chegou a receber proposta do Palmeiras antes de começar a temporada, também recusada pela diretoria do Flu. No entanto, nesta segunda-feira, revelou que sua renovação com o clube está encaminhada e deve ser assinada em breve.