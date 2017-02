Nascem quatro tigres de bengala em cativeiro em parque de El Salvador

San Salvador 01/02/2017 | 15h25

Quatro tigres de bengala nasceram em um parque privado de El Salvador que impulsa um programa de reprodução desta espécie em risco de extinção, informou nesta quarta-feira a instituição.

Os quatro exemplares, nascidos no início de dezembro, "estão crescendo em condições ótimas" no parque da Fundação Refúgio Selvagem (Furesa), de 155 hectares, nos arredores da cidade de Jayaque, ao sudoeste de San Salvador, disse à AFP o chefe dos veterinários do centro, Luis Martínez.

"A Furesa se sente privilegiada de ter estes quatro filhotes de tigre de bengala", acrescentou Martínez, após explicar que ele e outros especialistas do parque mantiveram monitorados a mãe dos filhotes, Lily, e seu parceiro, Papo.

Em março de 2013, este mesmo casal de tigres teve outra ninhada de quatro filhotes, que posteriormente foram enviados a outros refúgios silvestres.

Martínez disse que a função da Furesa é a reprodução das espécies, para depois enviá-las a outros parques conservacionistas.

Atualmente, o parque da Furesa possui 125 animais de 31 espécies, incluindo leões africanos, leopardos, jaguares, hipopótamos, pumas, raposas, antas e macacos.

* AFP