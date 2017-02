Navios de guerra submersos no mar de Java são roubados por mergulhadores

Haia 13/02/2017 | 14h37

Três navios de guerra holandeses que afundaram no mar de Java durante a Segunda Guerra Mundial, após seu misterioso desaparecimento ter sido anunciado em novembro, foram roubados por mergulhadores, conforme uma investigação preliminar do caso divulgada nesta segunda-feira (13).

Pesquisadores da Indonésia e Holanda examinaram "todos os elementos disponíveis" e concluíram que os navios devem ter sido resgatados do fundo do mar, de acordo com um comunicado do ministério de Defesa holandês.

O desaparecimento desses navios, cujos casco e superestruturas haviam sido resgatadas de forma ilegal para recuperação dos metais, foi constatado quando uma expedição internacional foi ao local em 2016 por causa da comemoração do 75º aniversário da batalha em que foram rendidos.

Os pesquisadores recomendam que uma investigação seja aberta para "coletar novamente informações suplementares", principalmente em relação às pessoas responsáveis por isso, complementou o ministério, relatando que havia feito um acordo com a Indonésia para "compartilhar a informação e os conhecimentos necessários para proteger este patrimônio cultural marítimo".

No local do ocorrido permanecem "uma dezena" de restos dos barcos holandeses da região, que foram afundados até o século XVII, contou à AFP um porta-voz do ministério, Paul Middelberg.

Os navios "De Ruyter", "Java" e "Kortenaer" afundaram durante uma cruel batalha na Segunda Guerra Mundial, no dia 27 de fevereiro de 1942, causando a morte de 915 marinheiros militares.

Dois navios britânicos, afundados na mesma batalha, também desapareceram, enquanto o terceiro foi em boa parte saqueado, segundo o jornal inglês The Guardian.

Dezenas de destroços de embarcações, algumas modernas e outras que datam da Grande Guerra, permanecem no fundo do mar de Java, que foi cenário das principais batalhas da Guerra do Pacífico, durante a incursão da Marinha japonesa, que infligiu ali uma dura derrota às forças aliadas.

* AFP