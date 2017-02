Negociações sobre dívida grega terminam sem acordo em Bruxelas

Bruxelas 10/02/2017 | 18h37

As negociações entre Grécia e seus credores, concluídas nesta sexta-feira (10) sem acordo, ocorreram em meio a crescentes temores sobre uma crise.

A Grécia mantém uma complexa frente negociadora simultaneamente com seus sócios credores da zona do euro e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O chefe do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, explicou que houve avanços durante as cinco horas de diálogos, protagonizados pelo ministro grego das Finanças, Euclid Tskalotos, e responsáveis da UE e do FMI.

"Todo mundo entende que deve ser concluída a segunda revisão" da dívida, disse Dijsselbloem, em alusão à atual etapa negociadora.

O governo grego deve reembolsar sete bilhões de dólares no segundo semestre, e não pode fazê-lo sem obter novos empréstimos da ajuda financeira acordada com seus sócios, de um total de 86 bilhões de dólares.

As eleições que ocorrerão na Holanda em 15 de março e depois na França acrescentam incerteza ao problema.

Dijsselbloem advertiu que a próxima reunião de ministros da zona do euro, em 20 de fevereiro, é um prazo muito curto.

"Faremos um balanço dos progressos (durante essa reunião)", explicou o ministro holandês das Finanças.

A questão principal é se a Grécia poderá obter um superávit primário igual ao 3,5% deu seu PIB durante vários anos, uma vez terminado o atual programa de ajuda, em 2018.

Para o FMI, a Grécia só poderá conseguir um 1,5% de superávit. Para chegar a 3,5%, Atenas precisará de mais reformas internas, algo que o governo rejeita.

