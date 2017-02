Negociações sobre reunificação do Chipre são interrompidas

Nicósia 16/02/2017 | 10h39

As negociações sobre a reunificação do Chipre foram interrompidas depois da retirada da delegação greco-cipriota, anunciou o dirigente turco-cipriota Mustafa Akinci.

As tensões entre as duas partes aumentaram depois de uma votação do Parlamento greco-cipriota para que seja introduzida nas escolas a comemoração de um referendo organizado em 1950 no qual os greco-cipriotas se pronunciaram maciçamente a favor de sua anexação à Grécia.

Segundo Mustafa Akinci, dirigente da República Turca do Chipre do Norte (RTCN, autoproclamada e reconhecida apenas por Ancara), ocorreu um incidente quando o enviado especial da ONU para o Chipre, Espen Barth Eide, abordou este tema.

O diálogo entre cipriotas e turco-cipriotas para a reunificação da ilha, dividida há mais de 40 anos, se intensificou nas últimas semanas, mas ainda não registrou qualquer avanço.

* AFP