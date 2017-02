Nem todas as escolas abriram em Florianópolis no primeiro dia depois da greve dos servidores públicos

Ritmo lento 24/02/2017 | 15h47 Atualizada em

No primeiro dia após o fim da greve dos servidores de Florianópolis, os serviços de saúde foram restabelecidos em sua totalidade, porém nem todas as escolas tiveram aulas, segundo informação divulgada pela assessoria de imprensa da prefeitura. O fato de haverem alunos sem aula contrasta com a informação anunciada na quinta-feira tanto pela prefeitura quanto pelo sindicato de que os serviços seriam retomados.

No norte da Ilha, o repórter Naim Campos, da RBSTV, visitou as unidades de saúde da região e verificou que todas estavam funcionando normalmente. O mesmo não ocorreu entre os colégios. Em Canasvieiras, a Escola Osmar Cunha estava com as portas fechadas para os estudantes. Segundo o vigia da unidade, os professores estavam preparando o ano letivo.

A situação era a contrária em outra escola de Canasvieiras, a Virgílio Várzea, onde as aulas de 2017 começaram normalmente. Até as 15h, a prefeitura não tinha o balanço completo de quais escolas haviam iniciado o ano letivo, mas é certo que em algumas as aulas começarão apenas depois do carnaval.

Segundo o secretário municipal de Educação, Mauricio Pereira, os diretores de escolas devem enviar até o dia 6 de março o calendário proposto para o ano letivo, respeitando a legislação vigente, com um mínimo de 200 dias letivos e 800 horas de aulas. Pereira afirma que pode haver escolas com calendários diferentes em função de especificidades locais.

Em relação às escolas que não abriram, Pereira afirma que a orientação é que os pais liguem para as escolas para saber a situação. Ele disse ainda que descontará o salários dos funcionários que faltarem sem justificativa.