Netanyahu anuncia formação de comitê israelense-americano

Jerusalém 19/02/2017 | 11h22

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou neste domingo a formação de um comitê israelense-americano para abordar o tema das colônias israelenses nos territórios palestinos ocupados, poucos dias depois de seu encontro com o presidente Donald Trump.

"Concordamos em formar comitês conjuntos para melhorar as relações entre Israel e Estados Unidos (...) em um âmbito que não havíamos entrado em acordo até agora: quero dizer, está claro, as colônias de Judá e Samaria" (nome que Israel se refere à Cisjordânia, território palestino que ocupa desde 1967), disse à imprensa.

Na quarta-feira, durante seu encontro na Casa Branca, Trump pediu a Netanyahu "contenção", depois que as autoridades israelenses multiplicaram nos últimos tempos os anúncios de construção de milhares de casas para os colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, a parte palestina da Cidade Santa ocupada e anexada por Israel, mas que não é reconhecida pela maior parte da comunidade internacional.

"Acredito que o tema das colônias não esteja no centro do conflito", contestou Netanyahu, explicando que este assunto "deveria ser resolvido durante as negociações de paz".

* AFP