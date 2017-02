Nevascas, inundações e tempestades de areia atingem Irã

Teerã 18/02/2017 | 12h25

O Irã enfrenta nesta semana difíceis condições climáticas com tempestades de areia, nevascas e inundações que perturbam o dia a dia de milhões de habitantes no norte e sul do país, informaram os meios de comunicação locais.

Um homem de 40 anos, que queria tirar uma selfie, foi arrastado por uma enchente, e outro morreu em inundações na província de Bushehr.

Várias pessoas também faleceram em avalanches no norte do país nas últimas semanas, segundo a imprensa.

Em metade das 31 províncias do país, as escolas estão fechadas por conta da neve no norte e das inundações e tempestades de areia no sul.

A neve alcançou a altura de um a dois metros em alguns locais do norte do Irã, deixando centenas de povoados isolados em várias províncias como o Curdistão, Azerbaijão Oriental e Guilan.

No sul, fortes chuvas provocaram inundações nas províncias de Fars, Kerman, Hormozgan e Sistão-Baluchistão.

A televisão mostra imagens da cheia em vários rios, de represas prestes a transbordar e de motoristas bloqueados em estradas.

No sudoeste do país, as cidades de Ahvaz, Abadã e Khorramshahr fecharam suas escolas por conta das fortes tempestades de areia que atingem a área.

Segundo as autoridades locais, a quantidade de areia no ar, vinda de zonas desérticas do Iraque e da Arábia Saudita, supera 18 vezes os níveis normais.

Cerca de 50 deputados escreveram ao presidente Hassan Rouhani para pedir ajuda às áreas afetadas.

* AFP