No último dia de trocas, Huertas fica sem time na NBA

Mercado 24/02/2017 | 11h46 Atualizada em

Huertas ficou uma temporada e meia no Lakers antes de ser trocado para o Rockets e dispensado

Huertas ficou uma temporada e meia no Lakers antes de ser trocado para o Rockets e dispensado Foto: Juan Ocampo / NBAE/Getty Images/AFP

A quinta-feira foi agitada na NBA. Foi o último dia de trocas da temporada, e negociações só poderiam ser fechadas até às 17h. Por isso, as horas que precederam a chamada "trade deadline" foram cheias de especulações, alternativas e negociações.

Dois brasileiros foram trocados nos últimos dias de negociações. Na quarta, Tiago Splitter foi enviado do Atlanta Hawks para o Philadelphia 76ers. A tendência é que o pivô seja aproveitado pelo time até o fim de seu contrato, válido pelo restante da temporada.

Já uma troca negativa envolveu o armador Marcelinho Huertas. Ele foi mandado do Los Angeles Lakers para o Houston Rockets. O time do Texas cortou o brasileiro para abrir espaço no teto salarial. Não se sabe se Huertas terá uma nova chance na NBA depois de uma queda de rendimento em relação à temporada passada, sua primeira nos Estados Unidos.



Uma das principais negociações do dia levou o pivô Nerlens Noel para o Dallas Mavericks, que cedeu Andrew Bogut, Justin Anderson e uma escolha de primeira rodada ao 76ers. Bogut será cortado e já desperta o interesse do Cleveland Cavaliers. Durante a semana, DeMarcus Cousins já havia sido envolvido numa troca para o New Orleans Pelicans.

Confira todas as trocas dos últimos momentos antes da trade deadline:

— O New Orleans Pelicans recebeu DeMarcus Cousins e Omri Casspi

— O Sacramento Kings recebeu Buddy Hield, Tyreke Evans, Langston Galloway e uma escolha de primeira rodada, uma escolha de segunda rodada

— O Houston Rockets recebeu Lou Williams

— O Los Angeles Lakers recebeu Corey Brewer e uma escolha de primeira rodada

— O Washington Wizards recebeu Bojan Bogdanovic e Chris McCullough

— O Brooklyn Nets recebeu Andrew Nicholson, Marcus Thornton e uma escolha de primeira rodada

— O Atlanta Hawks recebeu Ersan Ilyasova

— O Philadelphia 76ers recebeu Tiago Splitter e duas escolhas de segunda rodada

— O Dallas Mavericks recebeu Nerlens Noel

— O Philadelphia 76ers recebeu Andrew Bogut, Justin Anderson e uma escolha de primeira rodada

— O Brooklyn Nets recebeu K.J. McDaniels

— O Houston Rockets recebeu considerações financeiras

— O Denver Nuggets recebeu Roy Hibbert

— O Milwaukee Bucks recebeu uma escolha protegida de segunda rodada

— O Los Angeles Lakers recebeu Tyler Ennis e os direitos de draft de Brad Newley

— O Houston Rockets recebeu Marcelo Huertas

— O Phoenix Suns recebeu Mike Scott

— O Atlanta Hawks recebeu considerações financeiras

— O Toronto Raptors recebeu P.J. Tucker

— O Phoenix Suns recebeu Jared Sullinger e duas escolhas de segunda rodada

— O Oklahoma City Thunder recebeu Taj Gibson, Doug McDermott e uma escolha de segunda rodada

— O Chicago Bulls recebeu Cameron Payne, Joffrey Lauvergne e Anthony Morrow