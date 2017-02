Nova temporada de "Colony" e outras atrações para ver na TV na noite desta quinta-feira

Dicas da programação 02/02/2017 | 19h00 Atualizada em





Seriado mostra Los Angeles em um futuro próximo onde os homens foram escravizados após uma invasão alienígena Foto: TNT / Divulgação

COLONY

TNT Séries, 22h30min

A saga do ex-agente Will (Josh Holloway) e sua mulher Katie (Sarah Wayne Callies) volta à TV nesta quinta-feira, quando estreia a segunda temporada de Colony. O seriado mostra uma Los Angeles em um futuro próximo onde os homens foram escravizados após uma invasão alienígena. Agora, os novos episódios se desenvolvem com o casal em lados opostos da batalha, precisando cumprir missões distintas e com poucas chances de reunir a família novamente.

AMOR & SEXO

RBS TV, 23h10min

Fernanda Lima no "Amor & Sexo" Foto: Isabella Pinheiro / Globo/ Divulgação

Comandado por Fernanda Lima, o Amor & Sexo desta quinta-feira abordará as fantasias sexuais e o erotismo. Além das presenças de Otaviano Costa, José Loretto, Mariana Santos, Eduardo Sterblitch, Dudu Bertholini e Regina Navarro Lins, haverá a participação especial de Monica Iozzi. No programa regado a música e dinâmicas inusitadas, os convidados vão revelar fetiches e dar dicas de como apimentar a relação.

IRMÃOS À OBRA: O DUELO

Discovery Home & Health, 23h10min

Drew e Jonathan Scott se enfrentam na terceira temporada da série Foto: Discovery Home & Health / Divulgação

A partir desta quinta-feira, Drew e Jonathan Scott se enfrentam na terceira temporada de Irmãos à Obra: O Duelo. A nova safra de episódios traz uma diferença importante em relação às anteriores: saem de cena as equipes de arquitetos e decoradores para darem lugar a confrontos individuais entre os gêmeos. Com orçamento máximo de 300 mil dólares, cada um precisa escolher, comprar, reformar e vender um imóvel.

