Nova temporada de "Stan Lee's Lucky Man" e outras atrações para ver na TV na noite desta sexta-feira

James Nesbitt e Sienna Guillory em "Stan Lee¿s Lucky Man" Foto: Fox Action / Divulgação

STAN LEE¿S LUCKY MAN

FOX ACTION, 22h

A segunda temporada da série Stan Lee's Lucky Man estreia nesta sexta-feira no Fox Action. Criada por Stan Lee, a história acompanha Harry Clayton (James Nesbitt), um detetive do esquadrão de homicídios de Londres que foi deixado pela esposa por conta do seu grave hábito de jogo de apostas. Mas a vida do policial toma um rumo inesperado quando uma mulher misteriosa lhe dá uma pulseira antiga com poderes sobrenaturais.

ULTIMATE BEASTMASTER

NETFLIX, NESTA SEXTA

Foto: Netflix / Divulgação

A Netflix disponibilizou na sexta-feira sua nova produção original: Ultimate Beastmaster. Com produção de Sylvester Stallone, o programa é o primeiro reality show feito exclusivamente para o serviço de streaming. Trata-se de uma competição esportiva gravada com 108 competidores em seis países: Brasil, Estados Unidos, Coreia do Sul, México, Alemanha e Japão – cada um conta com 18 participantes. Dois competidores de cada país terão de enfrentar um percurso de provas de força apelidado de "A besta". Os segmentos gravados no Brasil serão comandados pelo humorista Rafinha Bastos e pelo lutador do UFC Anderson Silva.

CARNAVAL

RBS TV, 23h

Foto: Ramón Vasconcelos / Globo

O Carnaval na Globo começa nesta sexta-feira. A partir das 23h, a emissora exibe o desfile das escolas de samba de São Paulo. Chico Pinheiro e Monalisa Perone comandam a festa que contará com Tom Maior, Mocidade Alegre, Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tatuapé, Gaviões da Fiel, Acadêmicos do Tucuruvi e Águia de Ouro. No sábado, a folia segue na capital paulista e, no domingo e na segunda, o canal exibe o desfile do Rio de Janeiro.

