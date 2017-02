Oito presos fogem da Penitenciária de Canhanduba em Itajaí

Mais uma fuga 12/02/2017 | 09h48 Atualizada em

Oito presos fugiram do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, no bairro Canhanduba, em Itajaí, por volta das 3h da madrugada deste domingo. São eles: Maycon Ribeiro de Lima, Fabiano de Azevedo, Sandro Ribeiro de Matos, Lucas Sidinei Pacheco, Marcos Roberto Brixner, Douglas Roberto da Silva, Diego José Alves e Jhonata Tavares dos Santos.

Os detentos serraram as grades da janela que dá para a área externa do complexo. Em setembro do ano passado, sete presos haviam fugido de Canhanduba também ao serrar grades.

A Corregedoria Geral da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC) está no local investigando as circunstâncias da fuga e iniciará uma ação conjunta com as polícias civil e militar para a recaptura dos foragidos.



Há seis dias, outros oito presos fugiram da Penitenciária de Blumenau, e em janeiro dois escaparam da Penitenciária da Capital.

Qualquer informação a respeito do paradeiro dos fugitivos deve ser repassada à polícia por meio do telefone 190.



