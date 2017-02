ONU faz reunião de urgência após teste de míssil norte-coreano

Seul 13/02/2017 | 18h36

O Conselho de Segurança da ONU realizou nesta segunda-feira uma reunião de emergência a pedido dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, para discutir o novo teste de míssil balístico norte-coreano, interpretado como um desafio ao presidente Donald Trump.

O líder da Coreia do norte, Kim Jong-Un, "manifestou grande satisfação por possuiu outro poderoso meio de ataque nuclear que se soma ao grande poderio do país", noticiou a agência estatal KCNA.

"A liderança da Coreia do Norte deve retornar ao pleno cumprimento de suas obrigações internacionais e ao caminho rumo à desnuclearização", reagiu o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, em um comunicado.

"A comunidade internacional deve continuar a lidar com esta situação de maneira unida", acrescentou.

China e Rússia, membros permanentes do Conselho de Segurança, se somaram às condenações internacionais contra este novo teste.

Conforme as resoluções da ONU, a Coreia do Norte não pode utilizar a tecnologia de mísseis balísticos.

Contudo, seis pacotes sucessivos de sanções impostas pela ONU desde o primeiro teste nuclear norte-coreano em 2006 não foram suficientes para dissuadir Pyongyang de seguir em frente com seu programa.

Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão dispõem dos meios necessários para interceptar, eventualmente, mísseis balísticos norte-coreanos similares ao testado no domingo por Pyongyang, assinalou nesta segunda-feira o porta-voz do Pentágono, Jeff Davis.

"Temos um sistema integrado que utilizamos com nossos aliados, que pode defender o território metropolitano americano, o Alasca e também (...) o Japão e a Coreia do Sul", assinalou.

O míssil foi disparado de uma base aérea na província ocidental norte-coreana de Pyongang do Norte e se dirigiu ao leste, antes de cair no Mar do Japão, indicou no domingo o Ministério sul-coreano da Defesa.

Percorreu 500 quilômetros antes de cair no mar. Foi o primeiro teste deste tipo desde outubro passado. Em 2016, a Coreia do Norte realizou dois testes nucleares e lançou vinte mísseis.

Ameaça maior

Fotografias divulgadas pela KCNA mostram o míssil subindo no ar. Kim acompanha sorridente o acontecimento, também festejado por dezenas de soldados e cientistas norte-coreanos.

O líder norte-coreano, Kim Jong-Un, "dirigiu pessoalmente os preparativos" para o lançamento de domingo, indicou a KCNA. Disse que o teste foi realizado "levando em conta a segurança dos países vizinhos".

"Um míssil terra-terra de médio a longo alcance Pukguksong-2 foi testado com sucesso no domingo", indicou nesta segunda a agência KCNA, que descreveu o lançamento como o ensaio de um "sistema de armamento estratégico de um novo tipo ao estilo coreano".

O motor deste míssil precisa ser combustível sólido, acrescentou a KCNA, o que diminui consideravelmente o tempo de abastecimento comparado com os mísseis alimentados por combustível líquido, disse Yun Duk-Min, analista no Instituto de Relações Exteriores e de Segurança de Seul.

Estes mísseis são mais difíceis de detectar antes de seu lançamento pelos satélites de vigilância, explicou. "Isso deixa pouco tempo de pré-aviso e representa uma maior ameaça ao adversário".

É a primeira vez que a Coreia do Norte menciona o míssil Pukguksong-2. Em agosto passado, Pyongyang havia, no entanto, informado sobre o teste de um míssil Pukguksong-1 (que significa "estrela do norte") a partir de um submarino e garantiu que o foguete colocava o continente americano ao seu alcance.

Papel da China

O lançamento de míssil foi interpretado como um desafio a Trump, que até o momento se limitou a reafirmar seu apoio "em 100%" ao Japão, um aliado fundamental de Washington na região.

"Parece que o lançamento estava destinado a chamar a atenção através do desenvolvimento das capacidades nucleares e de mísseis" da Coreia do Norte, comentou o ministério da Defesa sul-coreano. "Também acreditamos que se trata de uma provocação armada para testar a resposta do novo governo americano sob a presidência de Trump".

O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, cujo país está ao alcance de um disparo de míssil norte-coreano, chamou de "absolutamente intolerável" o teste de domingo em uma coletiva de imprensa improvisada junto com Trump.

Quando a Coreia do Norte fez o disparo, Trump e Abe estavam em Mar-a-Lago, o hotel de luxo que é propriedade do presidente americano na Flórida, convertido na "Casa Branca de inverno" pelo mandatário, que o usa como residência secundária de descanso e trabalho.

Trump pressionou a China, o principal aliado e parceiro comercial da Coreia do Norte, para fazer o máximo para controlar o seu país vizinho.

Em Tóquio, o porta-voz do governo, Yoshihide Suga, disse que a China desempenha um papel "extremamente importante" e pediu "medidas construtivas".

O porta-voz do ministério das Relações Exteriores chinês, Geng Shuang, disse que se opunha a testes nucleares que violam resoluções da ONU.

A Rússia, por sua vez, afirmou que se tratava de uma "demonstração de desprezo pelas resoluções do Conselho de Segurança da ONU."

mj/pvh/ltl/ma/mr/mvv/cb