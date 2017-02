Ópera de Mozart, "A Flauta Mágica" está em cartaz no Teatro do CIC

Única apresentação 21/02/2017 | 03h00 Atualizada em

A ópera A Flauta Mágica é um dos trabalhos mais profundos de Mozart (1756 - 1791). Estreou pela primeira vez em 1791 e nesta terça-feira ganhará uma releitura feita pelo Polyphonia Khoros. O coro de câmara de Florianópolis apresenta no Teatro Ademir Rosa (CIC), em Florianópolis, o espetáculo em versão para solistas com elenco completo, coro, piano e narrador. A direção musical é de Mercia Mafra Ferreira, direção cênica de Sulanger Bavaresco, figurino de José Alfredo Beirão e produção Joice Dela Rocca.



O obra foi escrita no último ano de vida de Mozart. Trata-se de uma história que inclui religião, filosofia, amor e comédia. Os personagens — um caçador de pássaros e sua amada (Papageno e Papagena), uma mulher poderosa que jura vingança (Rainha da Noite) e os amantes (Tamino e Pamina) — se debatem entre as forças poderosas do Bem (Sarastro) e do Mal (A Rainha da Noite).

Segundo a crítica, o triunfo de Mozart foi o de ter reunido ideais sociais tão humanos numa ópera, na qual procura mostrar todo um sistema de classes na Europa do século 18.

O quê: ópera A Flauta Mágica, com Polyphonia Khoros

Quando: terça, às 21h

Onde: Teatro Ademir Rosa (Av. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica, Florianópolis)

Quanto: R$ 60 / R$ 30 (meia). À venda na bilheteria do teatro

Informações: (48) 3664-2555

Duração do Espetáculo: 70 minutos. Classificação livre



