Operação da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, é concluída

O trabalho de transferência de 20% da carga do vão central da Ponte Hercílio Luz foi concluído na madrugada deste domingo. Antes previsto para ser finalizado às 7h, o serviço terminou por volta de 3h30min. Ele foi dividido em duas etapas, sendo que a primeira acabou à 0h44min.

Operários colocaram 26 macacos 50 pontos diferentes da estrutura para elevar 10 centímetros do cartão-postal. O serviço foi classificado pelos engenheiros como "sucesso". As equipes de socorro dos bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar não precisaram agir por conta de emergências. Ao todo, 200 pessoas trabalham na operação.

- Mais um degrau foi vencido. Agora temos outros 21 passos da obra para subir. Os desafios são grandes, mas essa etapa foi um sucesso - afirmou o engenheiro do Deinfra responsável pela obra, Wenceslau Diotalévvy.

De acordo com o engenheiro, dois problemas preocuparam os técnicos durante o serviço. O primeiro foi a chuva, que adiou em uma hora o começo dos trabalhos. O segundo o vento, que no começo da madrugada atingiu 40 km/h na região da ponte. Mesmo assim, com a redução da velocidade, foi possível começar.

O trânsito ficou fechado na Beira-Mar Norte e na Beira-Mar Continental durante todo o tempo do serviço e foi liberado às 3h48min pelo comandante do 4º Batalhão da PM em Florianópolis, tenente-coronel Marcelo Pontes.

Próxima etapa da transferência será entre julho e agosto

A segunda etapa da transferência de carga, para levantar mais 40 centímetros da ponte será entre os meses de julho e agosto. Até lá, os operários vão instalar torres em cada ligação das barras de olhal. Esses apoios serão necessários para sustentar as peças aéreas durante a próxima parte da transferência do vão central.

Diferente da operação do último final semana, a que ocorrerá no meio do ano é considerada mais crítica, por isso será feita em 15 dias.Depois que a ponte estiver totalmente levantada, começa a troca das barras de olhal. A previsão otimista do Estado é entregar a obra no primeiro trimestre de 2018 para veículos, pedestres e ciclistas. Mas as bases provisórias de sustentação e as gruas devem ser retiradas somente em outubro de 2018.

