Operação na Ponte Hercílio Luz está confirmada mesmo com chuva fraca em Florianópolis

Por volta das 20h30min deste sábado, começou a chover fraco na região Central da Capital. Mas o clima na cabeceira da Ponte Hercílio Luz, onde a equipe responsável pela sua reforma se preparava para a operação mais importante da obra, era tranquilo. A Defesa Civil fazia o monitoramento dos ventos, que às 21h estava a 19 km/hora no ponto de monitoramento da Epagri em São José, e 16 km/hora no do Itacorubi.

— É considerado baixo. A gente está trabalhando com um vento máximo de 40 km/hora. A previsão é que mantenha essa velocidade de baixo a moderado. E a chuva fraca não vai atrapalhar — diz Ricardo Angelo, coordenador regional da Defesa Civil.

Ou seja, a não ser que a velocidade do vento aumente, a operação que começa às 22h e vai até às 8h de domingo está confirmada.

— Uma coisa é o cidadão. Aqui a gente está tranquilo. Conversamos muito e todos sabem o que tem que fazer. Só estamos fazendo um checklist — comenta o engenheiro do Deinfra Wenceslau Diotalévy.

Entenda a operação

Macacos hidráulicos vão levantar 20% do peso total do vão central, o equivalente a 800 toneladas. A elevação será de 10 centímetros e é considerada a de maior complexidade da obra. Ela faz parte da primeira parte da etapa de transferência de carga, quando os macacos instaladora nas quatro bases de sustentação provisórias vão segurar o vão central. Os outros 80% serão içados entre maio e junho.



