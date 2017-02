Os últimos 10 campeões do Superbowl

Houston 06/02/2017 | 07h08

Lista dos últimos 10 campeões do Superbowl de futebol americano, conquistado no domingo pelos New England Patriots em partida contra os Atlanta Falcons por 34-28, na primeira prorrogação na história dos campeonatos da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL).

2007: New York Giants

2008: Pittsburgh Steelers

2009: New Orleans Saints

2010: Green Bay Packers

2011: New York Giants

2012: Baltimore Ravens

2013: Seattle Seahawks

2014: New England Patriots

2015: Denver Broncos

2016: New England Patriots

Os clubes com mais títulos na história:

1. Pittsburgh Steelers: 6

2. San Francico 49ers: 5

. Dallas Cowboys: 5

. New England Patriots: 5

5. Green Bay Packers: 4

. New York Giants: 4

jr/psl/ol/ma