Palestino fere seis pessoas em ataque a mercado perto de Tel Aviv

Jerusalém 09/02/2017 | 18h00

Um palestino feriu seis pessoas, nesta quinta-feira (9), ao abrir fogo e esfaquear os transeuntes no mercado de Petah Tikva, perto de Tel Aviv - informou a Polícia israelense.

O agressor, oriundo da Cisjordânia ocupada, foi detido, relatou a Polícia em um comunicado, acrescentando que as vítimas foram evacuadas para um hospital. Nenhuma delas teve ferimentos graves.

Segundo as primeiras investigações, o palestino, de 19 anos, é originário da região de Nablus. Ele foi detido quando ainda estava com a pistola na mão, relataram as fontes de segurança.

O serviço de emergências United Hatzalah explicou que um homem foi espancado pela multidão ao ser confundido com o agressor.

Um porta-voz do Magen David Adom, equivalente israelense da Cruz Vermelha, falou do "caos" provocado pelo ataque no fim da tarde, hora em que muitos judeus fazem compras na véspera do Sabbath (dia sagrado da semana).

Em Petah Tikva, outro ataque anti-israelense já havia sido registrado. Em novembro, um tribunal condenou a 16 anos e meio de prisão um palestino que feriu levemente um judeu ortodoxo perto de um shopping desta localidade.

O porta-voz do movimento islamita Hamas, que governa a Faixa de Gaza, Fawzi Barhum, reagiu ao ataque em Petah Tikva, falando de uma "operação heroica, que constitui uma resposta aos crimes da ocupação" israelense.

Desde o início da onda de violência na Cisjordânia e em Israel, em outubro de 2015, mais de 250 palestinos e 41 israelenses morreram.

O ritmo dos ataques diminuiu fortemente nos últimos meses.

