Palestra gratuita em Florianópolis ensina a doar parte do Imposto de Renda a projetos sociais 

Bom destino 06/02/2017 | 17h05 Atualizada em

O prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017 começa em menos de um mês. Até lá, vale separar os recibos, contracheques e comprovantes de gastos no período para definir qual valor deverá ser pago à Receita Federal ou será restituído. Mas você sabia que é possível optar por doar até 3% do valor do Imposto de Renda a projetos sociais?

O coordenador do Programa de Voluntariado do Conselho Regional de Contabilidade de SC Tadeu Pedro Vieira dará uma palestra gratuita sobre o tema na manhã desta terça-feira no auditório da Eletrosul, em Florianópolis. Vieira vai ensinar como destinar os 3% do tributo aos Fundos da Infância e Adolescência.

Além de explicar o passo a passo para a doação, o especialista vai detalhar quais documentos devem ser organizados e ainda dará dicas para a declaração rápida e correta do Imposto de Renda.

O prazo de entrega do IR 2017, referente ao exercício de 2016, começa no dia 2 de março e termina em 28 de abril.

Serviço

Palestra: Tire suas dúvidas sobre o Imposto de Renda

Especialista: Tadeu Pedro Vieira, coordenador do Programa de Voluntariado do CRCSC

Data: Terça-feira (7 de fevereiro)

Horário: 10h

Local: Auditório da Eletrosul - Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 999, Pantanal, Florianópolis

Leia também:

Nova regra do Imposto de Renda exige CPF de dependentes a partir de 12 anos