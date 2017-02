Pancho: Casep de Blumenau passará por reforma e pequena ampliação

Veio do Diário Oficial do Estado a notícia de que o Centro de Atendimento Socieducativo Provisório (Casep) de Blumenau será ampliado. O edital de licitação está lançado e os envelopes serão abertos na segunda semana de março.

O problema é que a tal ampliação está restrita a 12 novos metros quadrados na sala de enfermagem, além de diversos serviços de reforma, como o conserto de parte do telhado, de portas, janelas paredes e outros itens. É um alívio para questões críticas de quem está abrigado em ambiente com condições distantes das ideais, mas dificilmente essa distância será reduzida significativamente.

O Casep de Blumenau tem hoje 17 adolescentes infratores. A capacidade é para 25. A maior parte deles está no local por roubo. Um grupo de mais de 20 profissionais, entre educadores, psicólogos, assistentes sociais e outros, ajudam a fazer com que eles saiam com algum encaminhamento mais nobre.