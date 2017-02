Pancho: Festa da Cebola vai investir R$ 1,3 milhão em shows nacionais

Impressionam os valores cobrados pelos artistas que farão shows na tradicional Festa da Cebola, em Ituporanga. A maior cifra será paga a Wesley Safadão. O cearense que levou o forró eletrônico ao Brasil receberá R$ 530 mil pela apresentação na cidade do Alto Vale. Gustavo Lima receberá cachê de R$ 363 mil e Anitta, R$ 210 mil. No total a organização da festa vai investir mais de R$ 1,3 milhão em atrações musicais.

Ainda não foram divulgados os valores dos ingressos, mas o novo presidente da comissão organizadora da festa, Romildo Defrein, diz que eles terão preços acessíveis. Cerca de 60 mil pessoas são esperadas entre 6 e 9 de abril. A expectativa de Defrein é que o evento dê lucro. Além dos ingressos, há receitas com a venda de espaços para a feira, camping e patrocínios.

A Festa da Cebola marca o fim do ciclo da planta. Segundo Defrein, neste ano houve recordes de produção na cidade e região, que produziram cebolas de qualidade muito boa. O problema é que o excesso de produção faz com que o preço caia, deixando os produtores mais tristes. Tem gente que lucrou mais com produções menores.