Pancho: Google mostra evolução da ocupação do planeta em 30 anos

Desenvolvimento 08/02/2017 | 11h00 Atualizada em

As imagens acima mostram a região de Bombinhas e Porto Belo em dois momentos diferentes. A da esquerda em 1986 e da direita em 2016. Quanta diferença em três décadas, não? A imagem de 30 anos atrás não é tão nítida, mas é fácil entender o quanto a região foi ocupada nessas últimas décadas.



As fotos feitas por satélite e retiradas do Google Earth Engine, ferramenta da gigante da internet que foi recentemente atualizada com novas imagens. Vale uma pesquisa em earthengine.google.com/timelapse. Tem imagens curiosas também de Blumenau.