Pancho: VLT e teleférico estão na pauta de vereadores de Blumenau

Apesar da renovação de 66% dos vereadores que compõem a Câmara de Blumenau, ideias antigas vieram à tona nos pronunciamentos da primeira sessão do ano e da nova legislatura, quinta-feira à tarde. O vereador Oldemar Becker (DEM), por exemplo, ressuscitou a vontade de alguns de instalar entre a Prainha e o Morro do Aipim (Frohsinn) um teleférico turístico.



Na época do prefeito Décio Lima (PT) essa ideia foi rejeitada por quem entende do assunto, no caso, os donos do teleférico de Balneário Camboriú. Diziam que o fluxo de turistas não pagaria o investimento. A cidade cresce. Um dia pode ser viável.