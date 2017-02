Papa Francisco grava vídeo para crianças de Florianópolis em encontro com Padre Vilson Groh

Benção pelo celular 16/02/2017 | 19h31 Atualizada em

O padre Vilson Groh, que mora e trabalha em Florianópolis, foi recebido pelo Papa Francisco na manhã desta quinta-feira. Em uma audiência privada, o catarinense leu para o pontífice cartas de uma menina que foi violentada e outra de crianças que moram na periferia em Florianópolis, que são atendidas por entidades da Rede Instituto Padre Vilson Groh. Como retribuição, o Papa gravou um vídeo com uma mensagem para elas.

— As cartas diziam 'o senhor é uma esperança para nós, que vivemos na periferia'. Elas pediram que orasse por eles, e contaram que havia muito sofrimento na periferia. A menina pediu que o papa escrevesse uma carta, então eu peguei o celular e gravei uma mensagem — contou o padre em entrevista ao canal italiano TV2000 nesta quinta-feira.



No vídeo, gravado pelo padre no celular, o pontífice elogia as crianças e adolescentes da Grande Florianópolis. E completa: "Parabenizo vocês por tudo que fazem, por esse trabalho que vocês têm, de ir adiante, se superar. De olhar a vida com olhos lindos, porque a vida é muito linda, mas tem que saber olhá-la lindamente. Rezo por vocês e peço que rezem por mim. E dou a vocês minha benção".

O religioso catarinense participa de um congresso no Vaticano que reúne diversas dioceses. No encontro, ele contou ao Papa sobre seu trabalho com crianças e adolescentes nas comunidades da Capital.

— O encontro com o Papa Francisco, no primeiro momento, foi muito forte, porque era um momento de paraíso. Encontrar o papa tão disponível, tão místico e ao mesmo tempo tão humano, é como ter encontrado Jesus no Papa. E quando ele me acolhe e me pergunta da minha experiência, me emocionei — relatou o catarinense à TV2000.

O padre, que completou 35 anos de sacerdócio em dezembro de 2016 e segue a mesma linha religiosa defendida pelo Papa, embarcou rumo ao Vaticano para uma viagem de nove dias. Morador do Monte Serrat, comunidade de Florianópolis, Vilson Groh dedica a vida a diminuir as diferenças sociais dos moradores do morro e do restante da cidade.

Assista à entrevista do padre Vilson no programa Il Diario di Papa Francesco nesta quinta-feira:

